Дамян Колев: След първия гейм успяхме да покажем нашата си игра и нещата се получиха

Либерото на мъжкия национален отбор на България Дамян Колев заяви след страхотната победа над Аржентина с 3:1 гейма в Лигата на нациите, че след първия гейм са успяли да покажат тяхната си игра и нещата им са се получили.

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"Загубихме първия гейм, защото отборът на Аржентина излезе доста по-агресивно отколкото може би очаквахме. Играха много силно в първата част. Но след това успяхме да покажем съвсем друго лице и нашата си игра. Впоследствие се получиха нещата и мачът завърши 3:1 за нас", коментира Колев.

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"Винаги е неприятно да губиш независимо дали е от Белгия или от който да е било друг. Важното е, че си взехме поука много бързо и успяхме да реагираме веднага."

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"Очаквам един много равностоен двубой със Сърбия, защото те се представят доста силно до момента. Така че, излизаме и ще се борим за победа с всички сили утре", каза още либерото на България.

Снимки: volleyballworld.com

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