Алекс Грозданов: Имахме няколко добри нападатели и това беше ключът, който много ни помогна

Капитанът на мъжкия национален отбор на България Алекс Грозданов коментира след страхотната победа над Аржентина с 3:1 гейма в Лигата на нациите, че са имали няколко добри нападатели и това е бил ключът, който им е помогнал много.

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"Да, Аржентина е много силен отбор. Мисля, че издържахме. Имахме няколко добри нападатели и това беше ключът, който много ни помогна. Ние си говорим често в съблекалнята и знаем, че можем да правим добри неща. И всички други го знаят, показахме го на световното първенство. Индивидуално и като отбор продължаваме да растем", каза Грозданов пред камерата на VBTV.

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"Благодаря на всички за подкрепата! И ще се видим утре пак по телевизията", се обърна капитанът на български към феновете.

Снимки: volleyballworld.com

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