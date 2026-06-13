Леклер се размина с наказание заради задържането на Хюлкенберг

Пилотът на Ферари Шарл Леклер се размина с наказание, след като се яви при стюардите на Гран При на Барселона заради това, че задържа в третата тренировка Нико Хюлкенберг с Ауди.

При разглеждането на инцидента стана ясно, че Леклер е изпреварвал Люис Хамилтън, но двамата са били с ниска скорост и той за кратко е задържал зад себе си Хюлкенберг.

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От Ферари не са предупредили Шарл, че зад него идва друг автомобил. От тима обясниха, че предупреждават пилотите си само когато зад тях идва болид, който е в бърза обиколка.

Така стюардите издадоха предупреждение на Ферари, а Леклер не получи никаква санкция.

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Снимки: Gettyimages