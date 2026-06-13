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Кими Антонели с официално предупреждение след последната тренировка в Барселона

  • 13 юни 2026 | 16:34
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Кими Антонели с официално предупреждение след последната тренировка в Барселона

Лидерът в генералното класиране във Формула 1 Андреа Кими Антонели получи своето първо официална предупреждение за сезона след последната свободна тренировка преди Гран При на Барселона.

Причината стюардите да предупредят италианския пилот на Мерцедес са неговите действия спрямо Ланс Строл в заключителните минути на тренировката. Тогава Антонели беше блокиран леко от страна на канадския пилот на Астън Мартин в първия завой, след което застана пред него и наби спирачките във втората крива на трасето.

Тези изпълнения от 19-годишния пилот веднага привлякоха вниманието на състезателния директор и стюардите, които привикаха Антонели при себе си в паузата между третата тренировка и квалификацията. При тях италианецът е признал, че е действал повлиян от емоциите на разочарованието, че е бил блокиран в началото на финалната му летяща обиколка с нови меки гуми и се е извинил за действията си.

Ръсел на върха, проблеми за Антонели преди квалификацията в Барселона
Ръсел на върха, проблеми за Антонели преди квалификацията в Барселона

Въпреки това комисарите са преценили, че няма как да оставят случилото се без последствия и затова са предупредили официални лидера в световния шампионат. За него това е първо предупреждение от началото на сезона, а при натрупването на пет той автоматично ще бъде пратен да стартира с десет места назад в първото състезание след получаването на петото предупреждение.

Програма на уикенда за Гран При на Барселона във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Барселона във Формула 1
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Снимки: Gettyimages

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