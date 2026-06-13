Албон получи нов двигател, няма да бъде наказан

Пилотът на Уилямс Алекс Албон е получил нов двигател с вътрешно горене вчера между първата и втората тренировки, потвърди британският тим.

Заедно с мотора Албон е получил и ново турбо и допълнителни нови периферни елементи в задвижващата система. От Уилямс не съобщават конкретната причина за тази смяна, но се предполага, че двигателят му вече е стигнал до края на жизнения си цикъл.

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Повечето пилоти, които карат с един мотор от началото на сезона се очаква да получат нов двигател този уикенд или веднага след това. Двигателят на Макс Верстапен, който дефектира в Монако, трябваше да бъде сменен в Барселона по план, но не можа да изкара състезанието в Монте Карло.

Албон няма да бъде наказан, тъй като всички смени са в рамките на разрешените от правилата компоненти.

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Снимки: Gettyimages