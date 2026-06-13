Джака уверен: Това ще бъде най-доброто световно първенство за нас

Отборът на Швейцария е нетърпелив да започне кампанията си срещу Катар и се подготвя да запише най-доброто представяне на Световното първенство досега, но играчите трябва да се уверят, че се наслаждават на момента, каза капитанът Гранит Джака. Играейки на четвъртото си Световно първенство, Джака допълни, че швейцарците са уверени и „копнеят за това както никога досега“ и ще дадат всичко от себе си за победа срещу двукратния шампион на Азия в Санта Клара в събота.

„Във футбола винаги говорим за тактически неща, но също така трябва да се наслаждаваме на момента и мисля, че това е едно от най-важните неща във футбола - да излезеш на терена, да се чувстваш свободен“, каза Джака на пресконференция. „Просто искаме да покажем най-добрата си игра утре. Ще искаме да се представим за Швейцария, за нашите семейства. Утре ще направим първата голяма стъпка. Това ще бъде най-доброто световно първенство за тима“, добави той.

„Сега сме нетърпеливи. Готови сме. Физически сме готови, психически сме готови“, заяви Джака.

Швейцария играе на шестото си поредно световно първенство, което в Европа са постигали само Франция, Испания, Англия, Португалия и Германия. Но за разлика от тези отбори, швейцарците нямат какво да покажат като успех, след като отпаднаха на осминафиналите в пет от последните си шест участия, а последният им четвъртфинал беше през 1954 година. Победа срещу Катар би ги поставила начело в група Б пред Босна и съдомакините Канада, които завършиха наравно 1:1 в петък.

33-годишният Джака е основен играч на отбора на Швейцария и футболистът с най-много мачове в страната. Очаква се той да премине границата от 150 двубоя на Световното първенство, а в събота той и защитникът Рикардо Родригес, ако бъдат избрани в състава, ще поставят национален рекорд от 13 участия на Мондиали.

Старши треньорът Мурат Якин заяви, че настоящият му отбор има всичко необходимо, за да се представи добре на Световното първенство, а целта му е да се справят с Катар още в началото. Той каза, че тимът му, 17 членове на който бяха на последното вветовно първенство, е научил много от този турнир, от който отпадна на осминафиналите след загуба с 1:6 от Португалия.

„Две трети от играчите на моя отбор вече са играли в голям турнир. Научихме си уроците от миналото. Сега, четири години по-късно, имаме повече опит. Вече правим нещата по-добре“, завърши треньорът.

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Снимки: Imago