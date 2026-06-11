Бончо Генчев се сдоби с фен карта на ЦСКА

ЦСКА стартира обиколка из България във връзка с фен регистрацията. Първите два града, които "армейците" ще посетят, са Велико Търново и Шумен. Един от героите от САЩ '94 Бончо Генчев използва възможността да си извади фен карта, чрез която ще става закупуването на абонаментни карти или билети за мачовете на "армейците" на стадион "Българска армия"

Привържениците на ЦСКА се редят на опашка за фен картите

Ето какво пишат от клуба:

"Стартирахме във Велико Търново и Шумен! Легендарният Бончо Генчев и десетки „армейци“ във Велико Търново и Шумен – първите два града от националната ни обиколка за фен регистрацията, вече се сдобиха с новата фен карта на ЦСКА!

Локациите и работното време са следните:

ВЕЛИКО ТЪРНОВО - 11 и 12 юни (работно време: 11:00-19:00 ч.)

Адрес: ул. „Княз Александър Батенберг“ 2Б, Teona Bar & Dinner

ШУМЕН - 11 и 12 юни (работно време: 11:00-19:00 ч.)

Адрес: ул. „Драгоман“ 81 - бившата боулинг зала „Фабулис“

Обратно у дома!".

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