Гласнер отказал предложение от нидерландски гранд в очакване на Милан

Австрийският треньор Оливер Гласнер, който спечели с Кристъл Палас Лигата на конференциите и напусна тима от Премиър лийг след края на сезона, е отказал оферта да води нидерландския гранд Фейенорд, съобщава вестник "Гадзета дело Спорт".

В Милан са насрочили нова среща с Гласнер, наставникът близо до споразумение

Причината е, че Гласнер очаква оферта от Милан, като трябва да възроди славния италиански клуб, който няма да играе в Шампионската лига през новия сезон заради издънката срещу Каляри в последния кръг на изминалата кампания в Серия "А". "Червено-черните" от Милано са без наставник след уволнението на Масимилиано Алегри в края на май.

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🇦🇹 "Glasner: Only #ACMilan. No to Feyenoord, and Rangnick is also waiting for the Diavolo."



⏳ "The former Palace manager rejects the Dutch club's offer and remains in pole position for the job. Technical director: many discussions, but Ralf is still… pic.twitter.com/F1khDDzHaP — SempreMilan (@SempreMilanCom) June 9, 2026

"Росонерите" обаче първо искат да намерят спортен директор, на който да предоставят цялата власт, пише изданието. Фаворит за този пост е Ралф Рангник, като двамата с Гласнер се познават отлично, тъй като са работили заедно в РБ Залцбург. Ако германецът откаже поста, вариант е и каталунецът Рамон Планес, който е работил в Барселона, Еспаньол и Тотнъм.

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Снимки: Gettyimages