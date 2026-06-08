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В Милан са насрочили нова среща с Гласнер, наставникът близо до споразумение

  • 8 юни 2026 | 20:40
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В Милан са насрочили нова среща с Гласнер, наставникът близо до споразумение

Ръководството на Милан ще проведе нов кръг от разговори с Оливер Гласнер в следващите часове. Представителите на бившия треньор на Кристъл Палас са оптимистично настроени за постигането на споразумение, съобщават местните медии. В понеделник сутринта "Гадзете дело Спорт" съобщи, че австрийският тактик очаква втора среща със Златан Ибрахимович и Джери Кардинале след първоначалните разговори миналата седмица.

Гласнер е дал приоритет на преминаване в Милан и е смятан за основна цел от „росонерите“, а двете страни ще осъществят нов контакт най-късно до утре, вторник, 9 юни.. Поради тази причина антуражът на треньора е уверен, че на предстоящата среща ще бъде постигнато споразумение.

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В същото време Маурисио Почетино остава реален кандидат за поста в Милан. Според "Гадзета дело Спорт", треньорът на националния отбор на САЩ вече има принципна договорка с гиганта от Серия А.

Милан уволни Масимилиано Алегри, след като отборът не успя да се класира за Шампионската лига през сезон 2025-26. Заедно с треньора бяха освободени и изпълнителният директор Джорджо Фурлани, спортният директор Игли Таре и техническият директор Жофри Монкада. Сега Ибрахимович и Кардинале са заети с преструктурирането на ръководството на клуба и водят разговори с потенциални нови треньори.

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Снимки: Gettyimages

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