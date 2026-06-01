Локомотив (Горна Оряховица) се раздели със Сашо Ангелов

Втородивизионният Локомотив (Горна Оряховица) съобщи официално, че се разделя със Сашо Ангелов, който изпълняваше функциите на старши треньор в края на сезона.

"Ръководството на ФК Локомотив Горна Оряховица информира своите привърженици, че след изтичането на действащия договор старши треньорът Сашо Ангелов няма да продължи работата си начело на представителния мъжки отбор. Решението е взето след проведени разговори между двете страни и е резултат от естественото приключване на договорните отношения.

Ръководството на клуба вече работи по определянето на нов старши треньор, като своевременно ще информира привържениците за следващите стъпки", написаха "железничарите".

