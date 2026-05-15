  1. Sportal.bg
  2. Спартак (Плевен)
  3. Пролетният Ренесанс на Спартак (Плевен) продължи с пет гола и донесе спасението

  • 15 май 2026 | 20:25
Спартак (Плевен) разби с 5:2 Локомотив (Горна Оряховица) в мач от 33-ия кръг на Втора лига. Два гола отбеляза Виктор Иванов, а останалите бяха дело на Мартин Трифонов, Яни Пехливанов и Фофана Абдул. За Локо (ГО) се разписаха Ебензер Симонс и Стефан Чукурлиев.

С победата си днес Спартак ознаменува отличното си представяне през пролетта и официални запази мястото си в професионалния футбол и през следващия сезон. Плевенчани са с 35 точки на 12 място. Локомотив от своя страна е с две по-малко и все още не е напълно сигурен за оставането си.

Спартак (Плевен) 5:2 Локомотив (Горна Оряховица)

1:0 Мартин Трифонов (8)

2:0 Яни Пехливанов (24)

3:0 Виктор Иванов (30)

3:1 Ебенезер Симонс (35)

4:1 Виктор Иванов (42)

5:1 Фофана Абдул (54)

5:2 Стефан Чукурлиев (80)

