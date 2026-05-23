Дубълът на ЦСКА разнебити Локо (ГО) и като по чудо не го прати в Трета лига

Дублиращият отбор на ЦСКА спечели с 3:0 гостуването си на Локомотив (Горна Оряховица) в мач от последния 34-ти кръг на Втора лига и като по чудо не прати “железничарите” при аматьорите.

Момчетата на Валентин Илиев не играеха за нищо в този сблъсък освен за честта си и я защитиха по най-добрия начин. Марк-Емилио Папазов изведе ЦСКА напред в 32-рата минута, а отново той вкара втори гол (73) и затвърди лидерството си при голмайсторите, ставайки стрелец №1 на Втора лига с 20 попадения.

“Червените” вкараха още веднъж пет минути преди края и бяха на път да изпратят своя опонент в Трета лига.

Това не се случи само защото Миньор (Перник) допусна късен домакински обрат от Дунав с 1:2 и именно поражението на “чуковете” остави Локо във Втора лига.

Локомотив (Горна Оряховица) 0:3 ЦСКА II

0:1 Марк-Емилио Папазов (32)

0:2 Марк-Емилио Папазов (73)

0:3 (85)