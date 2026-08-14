Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА 1948
  3. Масиел: Имаме добър отбор със страхотни състезатели

Масиел: Имаме добър отбор със страхотни състезатели

  • 14 авг 2026 | 23:19
  • 309
  • 0

Футболистът на ЦСКА 1948 Фредерик Масиел говори след победата на своя тим над Черно море. “Червените” се наложиха с 4:1, а нападателят вкара две от попаденията.

ЦСКА 1948 бързо се съвзе след драмата с ПАО и оглави върха, португалец съсипа “морето”
ЦСКА 1948 бързо се съвзе след драмата с ПАО и оглави върха, португалец съсипа “морето”

“Беше труден мач, започнахме недобре. След като допуснахме първия гол, се събудихме. Започнахме да контролираме мача, а след изравняване контролът беше изцяло в наша полза. Изиграхме и добро второ полувреме.

Не е за първи път да вкарвам толкова голове. Надявам се да продължавам в същия дух и да помагам на отбора. Не гледам към голмайсторския приз, гледам да поддържам добро нивото си, да давам максимума от себе си.

Двубоите бяха тежки. След първия двубой в Гърция вярвахме, че можем да се представим добре срещу Панатинайкос. Направихме го тук, но отпаднахме. Надявам се догодина да стигнем по-напред.

Имаме добър отбор със страхотни състезатели. Вярвам, че ако продължим да се борим заедно и бъдем едно цяло както днес, можем да се борим за първите места”, заяви Масиел.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

ЦСКА 1948 бързо се съвзе след драмата с ПАО и оглави върха, португалец съсипа “морето”

ЦСКА 1948 бързо се съвзе след драмата с ПАО и оглави върха, португалец съсипа “морето”

  • 14 авг 2026 | 23:09
  • 21018
  • 115
Черноморец (Балчик) взе халф от Втора лига

Черноморец (Балчик) взе халф от Втора лига

  • 14 авг 2026 | 21:31
  • 993
  • 0
Янтра (Полски Тръмбеш) с очакван успех

Янтра (Полски Тръмбеш) с очакван успех

  • 14 авг 2026 | 21:12
  • 974
  • 0
Ком надви израелци

Ком надви израелци

  • 14 авг 2026 | 21:08
  • 714
  • 0
Манчев: Имахме ситуации, които трябваше да изиграем по-добре

Манчев: Имахме ситуации, които трябваше да изиграем по-добре

  • 14 авг 2026 | 20:53
  • 1647
  • 1
Роде: Знаем какво правим и изчакахме своя момент, днес ще празнуваме

Роде: Знаем какво правим и изчакахме своя момент, днес ще празнуваме

  • 14 авг 2026 | 20:49
  • 1634
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 1948 бързо се съвзе след драмата с ПАО и оглави върха, португалец съсипа “морето”

ЦСКА 1948 бързо се съвзе след драмата с ПАО и оглави върха, португалец съсипа “морето”

  • 14 авг 2026 | 23:09
  • 21018
  • 115
Гърци пращат футболист на Левски в Арис, двата клуба преговаряли

Гърци пращат футболист на Левски в Арис, двата клуба преговаряли

  • 14 авг 2026 | 20:25
  • 24685
  • 24
Официално! ЦСКА представи Каталин Иту

Официално! ЦСКА представи Каталин Иту

  • 14 авг 2026 | 10:59
  • 47671
  • 210
Велико! Стилияна Николова донесе на България първата квота за Лос Анджелис

Велико! Стилияна Николова донесе на България първата квота за Лос Анджелис

  • 14 авг 2026 | 22:15
  • 5123
  • 10
Григор Димитров не издържа физически и допусна обрат в Синсинати

Григор Димитров не издържа физически и допусна обрат в Синсинати

  • 14 авг 2026 | 21:24
  • 15662
  • 41
Фратрия подчини Берое и продължи с доброто си представяне

Фратрия подчини Берое и продължи с доброто си представяне

  • 14 авг 2026 | 20:38
  • 10812
  • 18