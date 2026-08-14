Масиел: Имаме добър отбор със страхотни състезатели

Футболистът на ЦСКА 1948 Фредерик Масиел говори след победата на своя тим над Черно море. “Червените” се наложиха с 4:1, а нападателят вкара две от попаденията.

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“Беше труден мач, започнахме недобре. След като допуснахме първия гол, се събудихме. Започнахме да контролираме мача, а след изравняване контролът беше изцяло в наша полза. Изиграхме и добро второ полувреме.

Не е за първи път да вкарвам толкова голове. Надявам се да продължавам в същия дух и да помагам на отбора. Не гледам към голмайсторския приз, гледам да поддържам добро нивото си, да давам максимума от себе си.

Двубоите бяха тежки. След първия двубой в Гърция вярвахме, че можем да се представим добре срещу Панатинайкос. Направихме го тук, но отпаднахме. Надявам се догодина да стигнем по-напред.

Имаме добър отбор със страхотни състезатели. Вярвам, че ако продължим да се борим заедно и бъдем едно цяло както днес, можем да се борим за първите места”, заяви Масиел.

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