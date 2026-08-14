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Александров: Надявам да завършим на най-високото стъпало

  • 14 авг 2026 | 23:36
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Старши треньорът на ЦСКА 1948 Александър Александров говори след победата на своя тим над Черно море. “Червените” продължиха с прекрасното си представяне и победиха 4:1 своя опонент.

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“Мисля, че първите 10-15 минути тръгнахме по-тромаво. Позволихме на Черно море да създаде няколко положения и да вкара. След това заиграхме по начина, по който искахме. Вкарахме гол, второто полувреме след нужните корекции изиграхме едни много добри и силни 45 минути.

Мисля, че много добре играха момчетата. Искахме да имаме контрол, защото последните мачове го губихме. Искахме да владеем повече топката, нямахме типичен централен нападател, но след като беше равен на полувремето, трябваше да вкараме Наско. Той си свърши по най-добрия начин работата и спечелихме.

Вече минаваме 1 мач на седмица, знам, че моите футболисти са добре подготвени. Бях сигурен, че ще издържат тези 90 минути днес. Нямах притеснение от гледна точка на физическата подготовка, а чисто психически как ще са след отпадането.

Има леко разочарование, но обърнах внимание, че трябва да са доволни от това, което постигнаха. Тази нагласа и емоция, която беше в Европа, трябва да я прехвърлим в първенството. Явно са ме разбрали и днес изиграхме добър мач.

Отборът се развива добре, печели точки и се надявам да завършим на най-високото стъпало. Ще видим в края на годината къде ще сме.

Друг вариант освен да се опитваме да играем футбол, да държим топката, да сме динамични, друг стил не играем. Септември е един приятен отбор, ще стане хубав мач”, заяви Александров.

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