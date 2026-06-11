Комо преподписа с вратаря с най-много сухи мрежи и най-малко допуснати голове в Серия "А"

От Комо обявиха, че са удължили договора на титулярния си вратар Жан Бюте до лятото на 2030 година.

Французинът направи отличен сезон, като финишира с най-много сухи мрежи (19) и най-малко допуснати голове (29) в 38 мача в Серия "А". Той пристигна в Комо в началото на 2025 година с трансфер от Роял Антверп за около 2 млн. евро. Оттогава насам 31-годишният страж има общо 63 двубоя за италианския тим с 26 чисти мрежи и 55 получени попадения.

Como 1907 is pleased to announce the renewal of the French goalkeeper's contract until June 2030.



With Butez in goal, Como 1907 finished the 2025/26 season with the best defence in Serie A (29 goals conceded) and the highest number of clean sheets (19).



Read the official… pic.twitter.com/YHWSBNHtTX — Como1907 (@Como_1907) June 11, 2026

Самият Бюте изрази задоволството си от новия си договор. “Още от първия ден се почувствах като у дома в Комо със състава, клуба и феновете. Това подновяване на договора отразява доверието в мен. Аз и моето семейство сме щастливи да бъдем тук. Винаги съм гладен за нови предизвикателства и твърдо вярвам, че това е само началото на нещо специално. Заедно можем да постигнем още по-велики неща с Комо”, заяви вратарят, който беше с важна роля за историческото класиране на клуба за Шампионската лига.

На свой ред, наставникът Сеск Фабрегас похвали Бюте. “През последната година и половина Жан се доказа като един от най-добрите вратари в Серия "А" и като футболист, който пасва перфектно на нашия стил на игра. Също така намерихме мъж със силен характер, който допринася много в съблекалнята. Много се радваме, че ще продължим с него”, коментира младият специалист.

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Снимки: Gettyimages