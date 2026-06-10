Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Локомотив (Пловдив)
  3. Вратарят на Локомотив (Пловдив) е пред трансфер

Вратарят на Локомотив (Пловдив) е пред трансфер

  • 10 юни 2026 | 11:12
  • 237
  • 0
Вратарят на Локомотив (Пловдив) е пред трансфер

Футболни клубове от Белгия, Турция и Полша подготвят оферти за стража на Локомотив (Пловдив) Боян Милосавлевич. Скаути на няколко отбора от трите страни от доста време следят стража, като през тази пролет са го наблюдавали на живо в мачове на "черно-белите" в България, съобщава кипърското издание meridiansports.com.cy.

Изданието посочва, че Милосавлевич е направил много силен сезон и през това лято се очаква той да реализира трансфер в по-силен отбор.

27-годишният швейцарец със сръбски паспорт беше привлечен на "Лаута" през януари миналата година от кипърския Атортозис със свободен трансфер и бързо се утвърди като един от най-добрите вратари в елита. Интерес към стража има и от страна на водещите клубове от родния елит - шампионът Левски, Лудогорец и носителят на купата - ЦСКА.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Станислав Генчев застава пред медиите

Станислав Генчев застава пред медиите

  • 10 юни 2026 | 10:09
  • 524
  • 0
Босът на Спартак (Пд): Няма да се откажа!

Босът на Спартак (Пд): Няма да се откажа!

  • 10 юни 2026 | 09:33
  • 759
  • 0
ЦСКА с първа тренировка днес

ЦСКА с първа тренировка днес

  • 10 юни 2026 | 09:30
  • 4757
  • 18
Шампионът започва подготовка днес

Шампионът започва подготовка днес

  • 10 юни 2026 | 09:15
  • 5195
  • 27
Димитър Мрънков получи наградата си за един от голмайсторите на Елитната група до 18 години

Димитър Мрънков получи наградата си за един от голмайсторите на Елитната група до 18 години

  • 10 юни 2026 | 09:00
  • 300
  • 0
Вангел Вангелов: Бъдещето на ЦСКА е осигурено за следващите 50 години

Вангел Вангелов: Бъдещето на ЦСКА е осигурено за следващите 50 години

  • 10 юни 2026 | 04:40
  • 18845
  • 50
Виж всички

Водещи Новини

Шампионът започва подготовка днес

Шампионът започва подготовка днес

  • 10 юни 2026 | 09:15
  • 5195
  • 27
ЦСКА с първа тренировка днес

ЦСКА с първа тренировка днес

  • 10 юни 2026 | 09:30
  • 4757
  • 18
България излиза срещу Белгия в първия си двубой от Лигата на нациите

България излиза срещу Белгия в първия си двубой от Лигата на нациите

  • 10 юни 2026 | 07:15
  • 10325
  • 11
Александър Гавалюгов пред Sportal.bg: Искам България да бъде уважавана баскетболна нация и да играе на големи форуми

Александър Гавалюгов пред Sportal.bg: Искам България да бъде уважавана баскетболна нация и да играе на големи форуми

  • 10 юни 2026 | 08:41
  • 2522
  • 5
Ще вдигнат ли титлата Везенков и Олимпиакос или ПАО ще се върне в играта?

Ще вдигнат ли титлата Везенков и Олимпиакос или ПАО ще се върне в играта?

  • 10 юни 2026 | 07:40
  • 4230
  • 2
(Не)гостоприемното Световно първенство

(Не)гостоприемното Световно първенство

  • 10 юни 2026 | 04:28
  • 15772
  • 33