Вратарят на Локомотив (Пловдив) е пред трансфер

Футболни клубове от Белгия, Турция и Полша подготвят оферти за стража на Локомотив (Пловдив) Боян Милосавлевич. Скаути на няколко отбора от трите страни от доста време следят стража, като през тази пролет са го наблюдавали на живо в мачове на "черно-белите" в България, съобщава кипърското издание meridiansports.com.cy.

Изданието посочва, че Милосавлевич е направил много силен сезон и през това лято се очаква той да реализира трансфер в по-силен отбор.

27-годишният швейцарец със сръбски паспорт беше привлечен на "Лаута" през януари миналата година от кипърския Атортозис със свободен трансфер и бързо се утвърди като един от най-добрите вратари в елита. Интерес към стража има и от страна на водещите клубове от родния елит - шампионът Левски, Лудогорец и носителят на купата - ЦСКА.

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