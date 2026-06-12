Цварц за трансфер в Ботев: Хората вече отправят заплахи, докато аз все още се наслаждавам на почивката си

Нападателят на Локомотив Пловдив Жоел Цварц направи първи коментар след информацията на "Тема спорт", според която той може да премине в градския съперник Ботев.
Нидерландецът избра личния си профил в Инстаграм, за да се изкаже по темата.
Той обаче бе провокиран от заплашително съобщение, което му е било изпратено от привърженик на "черно-белите".
Ботев (Пловдив) отмъква звездата на Локомотив?
"Ако отидеш в Ботев, ще ти се случат най-лошите неща в живота! Локо Пловдив е един", е написал въпросният фен.
Цварц сподели това съобщение с приятели и последователи в социалната мрежа и в отговор написа следното:
"Хората вече отправят заплахи, докато аз все още спокойно се наслаждавам на почивката си и дори не се занимавам с подобни неща".
Към коментара си Жоел Цварц е добавил и три смеещи се емотикони.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google