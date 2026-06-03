Крушарски бързо намери нов изпълнителен директор на Локо (Пд)

Собственикът на Локомотив (Пловдив) Христо Крушарски реагира мигновено след напускането на изпълнителния директор Георги Величков. Вече бившият шеф изненадващо хвърли оставка в понеделник вечер, която веднага бе приета от ръководството на клуба.

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Величков не пожела да уточни мотивите, накарали го да си тръгне от "Лаута", но според запознати той е взел това решение заради вътрешноклубни неуредици. На негово място ще бъде назначен Венко Рахталиев, пише "Тема Спорт". Той има ръководен опит с Локо, ползва се с огромното доверие на Христо Крушарски. В края на 2015-а Рахталиев зае поста на изпълнителен директор на "черно-белите", а по-късно бе и член на борда на директорите на клуба.

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