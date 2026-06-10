Алпин взе първата квалификация в Льо Ман, миналогодишните победители стартират 17-ти

Фердинанд Хабсбург с прототипа на Алпин с №35 оглави класирането в края на първата квалификацията преди тазгодишното издание на „24-те часа на Льо Ман“.

Австрийският пилот постигна време от 3:23.135 в рамките на 30-минутната сесия на пистата „Сарт“, за да изпревари с едва 0.013 секунди Луи Делетра с Кадилак №12. Тройката с пасив от 0.188 оформи Джордан Тейлър с допълнителния Кадилак на Уейн Тейлър Рейсинг с №101.

Both cars progress through to Hyperpole. 👊🏼 pic.twitter.com/2bgUaqhVnG — Alpine Endurance Team (@AlpineWECteam) June 10, 2026

Голямата изненада на днешната квалификацията бяха победителите от преди година с частното Ферари с №83, които дори не можаха да се класират за утрешния хиперпол, след като Фил Хансън остана едва 17-ти. Британецът изостана с 2.360 от Хабсбург и раздели двата прототипа на Пежо, които също не продължават към хиперпол. Щофел Вандоорн с №93 зае 16-то място с изоставане от 1.843 спрямо Хабсбург и 0.375 от Алесандор Пиер Гуиди с Ферари №51, който хвана последния билет за хиперпол. Най-бавен в днешната квалификация беше Малте Якобсен с Пежо №94, който завърши на цели 2.525 от Хабсбург.

В LMP2 участие в първата квалификационна сесия взеха общо 19 екипажа, а от тях най-бърза беше Дориан Пен с прототипа с №30 на Дюкейн, която постигна 3:34.662 и изпревари с 0.567 Иан Агилар от автомобила с №37 (CLX Моторспорт), който зае второто място. Четирите елиминирани екипажа в категорията бяха №44 (Протон Компетишън), №25 (Алгарве Про Рейсинг), №48 (RD Лимитед) и №3 (DKR Енджиниъринг), които ще заемат последните позиции на стартовата решетка в LMP2.

В LMGT3 Питър Демпси с Корвет №34 оглави класирането с 3:55.744 и аванс от 0.207 пред Ерик Поуъл с Форд №77. LMGT3 е най-многолюдната категория в тазгодишния Льо Ман с общо 25 екипажа, от които цели десет бяха елиминирани в края на днешната първа квалификация. Елиминираните екипажи бяха както следва: Мерцедес №62 (Абдула Ал-Хелайфи), Макларън №10 (Антарес Ау), Корвет №33 (Бен Кийтинг), Мерцедес №79 (Йоханес Целгер), Ферари №150 (Кустодио Толедо), Ферари №57 (Такеши Кимура), Астън Мартин №59 (Клемен Матьо), Макларън №58 (Алекзандър Уест), Корвет №2 (Принц Джефри Ибрахим) и Корвет №13 (Арей Фидани). Според регламента в квалификацията в LMGT3 отборите задължително трябваше да използват своите бронзови пилоти, а тези с по-висок ранкинг (сребърен, златен или платинен) ще могат да участват в утрешните хиперпол сесии.

В хиперпол отново ще има разделение между отделните класове, като Hypercar прототипите ще имат собствени сесии, а LMP2 и LMGT3 отново ще бъдат заедно на пистата. Двете хиперпол сесии за екипажите от LMP2 и LMGT3 са предвидени съответно за 20:00 и 20:35 часа българско време, а двете хиперпол сесии за Hypercar ще започнат в 21:05 и 21:40 часа. Регламентът в хиперпол ще бъде както следва – след хиперпол 1 само десетте най-бързи екипажа от всяка категория ще продължат към хиперпол 2. Отделно – всеки пилот има право да участва в само една от отделните квалификационни сесия (квалификацията, хиперпол 1 и хиперпол 2).

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Снимки: Gettyimages