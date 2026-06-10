Хименес се завърна в Уулвърхамптън

Мексиканският нападател Раул Хименес реши клубното си бъдеще преди Световното първенство по футбол, като подписа договор с английския Уулвърхямптън. Той подписа двугодишен договор с "вълците", след като напусна Фулъм, където договорът му изтече в края на месеца.

Уулвс изпаднаха от Висшата лига и ще играят в Чемпиъншип през следващия сезон. Първият престой на Хименес в тима беше между 2018 и 2023 година, след като се присъедини от Бенфика. Той е отбелязал 57 гола в 166 мача.

From Wolverhampton to Mexico City, he never left our hearts.



Welcome home. 🧡🐺🇲🇽 pic.twitter.com/rO0dfmVRTv — Wolves (@Wolves) June 9, 2026

"Възможността да върнем Раул в Уулвс е наистина специален момент за всички, свързани с този футболен клуб“, каза изпълнителният директор Нейтън Ши.

Мексико открива участието си на Световното първенство с мач срещу Република Южна Африка в четвъртък.

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Снимки: Gettyimages