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Хименес се завърна в Уулвърхамптън

  • 10 юни 2026 | 12:54
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Мексиканският нападател Раул Хименес реши клубното си бъдеще преди Световното първенство по футбол, като подписа договор с английския Уулвърхямптън. Той подписа двугодишен договор с "вълците", след като напусна Фулъм, където договорът му изтече в края на месеца.

Уулвс изпаднаха от Висшата лига и ще играят в Чемпиъншип през следващия сезон. Първият престой на Хименес в тима беше между 2018 и 2023 година, след като се присъедини от Бенфика. Той е отбелязал 57 гола в 166 мача.

"Възможността да върнем Раул в Уулвс е наистина специален момент за всички, свързани с този футболен клуб“, каза изпълнителният директор Нейтън Ши.

Мексико открива участието си на Световното първенство с мач срещу Република Южна Африка в четвъртък. 

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Снимки: Gettyimages

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