Мексиканският нападател Раул Хименес реши клубното си бъдеще преди Световното първенство по футбол, като подписа договор с английския Уулвърхямптън. Той подписа двугодишен договор с "вълците", след като напусна Фулъм, където договорът му изтече в края на месеца.
Уулвс изпаднаха от Висшата лига и ще играят в Чемпиъншип през следващия сезон. Първият престой на Хименес в тима беше между 2018 и 2023 година, след като се присъедини от Бенфика. Той е отбелязал 57 гола в 166 мача.
"Възможността да върнем Раул в Уулвс е наистина специален момент за всички, свързани с този футболен клуб“, каза изпълнителният директор Нейтън Ши.
Мексико открива участието си на Световното първенство с мач срещу Република Южна Африка в четвъртък.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages