Уелс и Гана не се победиха в Кардиф

Уелс и Гана направиха равенство 1:1 в контрола, играна в Кардиф. Гостите поведоха с гол на Калеб Иренкий в 66-ата минута, но малко преди последния съдийски сигнал Люис Кумас спаси "драконите" от поражение.

През целия мач уелсците имаха териториално надмощие, докато Гана разчиташе на скоростни контри и някои от тях доведоха до чисти положения пред вратата на Карл Дарлоу.

Преди почивката Уелс доминираше и на два пъти Даниел Джеймс уцели гредите за тима на Крейг Белами. Халфът на Гана Томас Партей пък можеше да бъде изгонен, но съдията го пожали.

В 66-ата минута Ърнест Нуама проби през центъра, но Карл Дарлоу спаси удара му. Опитният страж се справи и с последвалия изстрел на Иренкий, но халфът направи добавка и "черните звезди" излязоха напред.

Домакините нямаха намерение да се предават и стигнаха до изравнително попадение в 93-тата минута. Неко Уилямс центрира от десния фланг, а резервата Люис Кумас беше точен с глава за крайното 1:1.

Това беше последна проверка за Гана преди Световното първенство, а Уелс ще играе срещу Румъния на 6 юни в Букурещ.

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Снимки: Gettyimages