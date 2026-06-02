Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Уелс
  3. Уелс и Гана не се победиха в Кардиф

Уелс и Гана не се победиха в Кардиф

  • 2 юни 2026 | 23:57
  • 413
  • 0
Уелс и Гана не се победиха в Кардиф

Уелс и Гана направиха равенство 1:1 в контрола, играна в Кардиф. Гостите поведоха с гол на Калеб Иренкий в 66-ата минута, но малко преди последния съдийски сигнал Люис Кумас спаси "драконите" от поражение.

През целия мач уелсците имаха териториално надмощие, докато Гана разчиташе на скоростни контри и някои от тях доведоха до чисти положения пред вратата на Карл Дарлоу.

Преди почивката Уелс доминираше и на два пъти Даниел Джеймс уцели гредите за тима на Крейг Белами. Халфът на Гана Томас Партей пък можеше да бъде изгонен, но съдията го пожали.

В 66-ата минута Ърнест Нуама проби през центъра, но Карл Дарлоу спаси удара му. Опитният страж се справи и с последвалия изстрел на Иренкий, но халфът направи добавка и "черните звезди" излязоха напред.

Домакините нямаха намерение да се предават и стигнаха до изравнително попадение в 93-тата минута. Неко Уилямс центрира от десния фланг, а резервата Люис Кумас беше точен с глава за крайното 1:1.

Това беше последна проверка за Гана преди Световното първенство, а Уелс ще играе срещу Румъния на 6 юни в Букурещ.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Мароко с нова разгромен успех в контролите преди Мондиал 2026

Мароко с нова разгромен успех в контролите преди Мондиал 2026

  • 2 юни 2026 | 23:25
  • 880
  • 1
Симеоне не иска Хулиан Алварес да остава на всяка цена

Симеоне не иска Хулиан Алварес да остава на всяка цена

  • 2 юни 2026 | 23:20
  • 1266
  • 0
Сайбари каза "да" на Байерн, чака се отговорът на ПСВ

Сайбари каза "да" на Байерн, чака се отговорът на ПСВ

  • 2 юни 2026 | 22:58
  • 1286
  • 3
Грузия изпусна Румъния в Тбилиси

Грузия изпусна Румъния в Тбилиси

  • 2 юни 2026 | 22:26
  • 768
  • 0
Макрон и съпругата му се срещнаха с френските национали

Макрон и съпругата му се срещнаха с френските национали

  • 2 юни 2026 | 22:14
  • 913
  • 2
Атлетико поглежда към Осимен

Атлетико поглежда към Осимен

  • 2 юни 2026 | 22:08
  • 2139
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Ако сделката бъде одобрена: Левски отива в ръцете на дружества от ОАЕ и Англия

Ако сделката бъде одобрена: Левски отива в ръцете на дружества от ОАЕ и Англия

  • 2 юни 2026 | 16:12
  • 42890
  • 287
Сампдория гледа към Веласкес

Сампдория гледа към Веласкес

  • 2 юни 2026 | 16:32
  • 29393
  • 77
Любо Минчев в "Гостът на Sportal.bg": Националният отбор стана последна дупка на кавала

Любо Минчев в "Гостът на Sportal.bg": Националният отбор стана последна дупка на кавала

  • 2 юни 2026 | 15:42
  • 16478
  • 6
Мечтата приключи! България отстъпи на Унгария и отпадна от Евро 2026 по минифутбол

Мечтата приключи! България отстъпи на Унгария и отпадна от Евро 2026 по минифутбол

  • 2 юни 2026 | 19:37
  • 14591
  • 13
11 БГ клуба прибират по 280 000 евро от УЕФА, четири - нищо, а Лудогорец ще трябва да плаща

11 БГ клуба прибират по 280 000 евро от УЕФА, четири - нищо, а Лудогорец ще трябва да плаща

  • 2 юни 2026 | 12:15
  • 48768
  • 84
Има споразумение между Ливърпул и Ираола, обяви Фабрицио Романо

Има споразумение между Ливърпул и Ираола, обяви Фабрицио Романо

  • 2 юни 2026 | 12:44
  • 22952
  • 42