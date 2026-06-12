Обзор на сезона в Елитната група до 15 години с гост Христо Желев

Сезонът в Елитната група до 15 години ни предостави много емоции и драматични двубои. Екипът на „Лигата на талантите“ направи обзор на всичко най-интересно от първенството. Специален гост бе треньорът на ЦСКА 1948 Христо Желев, който изведе тима до 6-то то място, което се оказа ключово „червените“ да имат представител в групата и през следващата година.

Желев сподели впечатленията си от изминалия сезон и отборите, които са му направили добро впечатление. Той говори и за точа, че не малка част от неговите играчи взимат участие в мачове и с по-големите.

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За финал той сподели плановете и мечтите за следващия сезон и бъдещето си в треньорската професия.

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