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  3. Обзор на сезона в Елитната група до 15 години с гост Христо Желев

Обзор на сезона в Елитната група до 15 години с гост Христо Желев

  • 12 юни 2026 | 09:00
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Сезонът в Елитната група до 15 години ни предостави много емоции и драматични двубои. Екипът на „Лигата на талантите“ направи обзор на всичко най-интересно от първенството. Специален гост бе треньорът на ЦСКА 1948 Христо Желев, който изведе тима до 6-то то място, което се оказа ключово „червените“ да имат представител в групата и през следващата година.

Желев сподели впечатленията си от изминалия сезон и отборите, които са му направили добро впечатление. Той говори и за точа, че не малка част от неговите играчи взимат участие в мачове и с по-големите.

Обзор на сезона в Елитната група до 17 години с гост Стоян Димов
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За финал той сподели плановете и мечтите за следващия сезон и бъдещето си в треньорската професия.

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