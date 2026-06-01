Ето най-добрите по постове в U15

Днес бе определен идеалният отбор на Елитната юношеска група до 15 години. Най-добрите по постове бяха отличени по време на церемонията на ежегодните награди за юношески футбол, организирана от Sportal.bg и БФС.

Sportal.bg и БФС награждават най-големите футболни таланти - гледайте на живо!

Най-добър вратар е Лука Маркес от ЦСКА 1948. При защитниците бе избран Румен Даскалов от ЦСКА. Сред халфовете най-много се отличи Ник Георгиев от Лудогорец, а при нападателите №1 е Александър Станчев от Национал. Отличен бе и голмайсторът, който също бе Станчев.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google