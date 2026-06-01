Церемония "Най-добрите в елитните юношески групи 2025-2026"
  Идеалният отбор на Елитната група до 15 години

  • 1 юни 2026 | 13:15
Идеалният отбор на Елитната група до 15 години за сезона събра част от най-открояващите се млади таланти в българския футбол. В единайсеторката, която бе обявена по време на церемонията на годишните юношески награди на Sportal.bg и БФС, попадат представители на водещите школи у нас

На вратата е избран Лука Маркес от ЦСКА 1948, а пред него защитната четворка е съставена от Румен Даскалов и Димитър Цуков от ЦСКА, Васил Въргулев от Ботев Пловдив и Валентин Петров от Левски. В халфовата линия място намират Ник Георгиев от Лудогорец и Ландон Йескас от Левски, които оформят ядрото в средата на терена. Пред тях са подредени Давид Георгиев от Септември, Иван Дедев от Национал и Георги Тодоров от Левски. На върха на атаката е Иван Бичовски от Ботев Пловдив, който допълва идеалната единайсеторка на първенството при 15-годишните.

