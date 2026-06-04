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  3. „Лигата на талантите“ с анализ на последния кръг при 15-годишните – разместване в топ 3

„Лигата на талантите“ с анализ на последния кръг при 15-годишните – разместване в топ 3

  • 4 юни 2026 | 08:44
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През изминалата седмица се изигра 29-ия последен кръг за сезона в Елитната група до 15 години.

ЦСКА се класира на второто място след грешната стъпка на Левски срещу Спартак (Варна). „Червените“ със своята победа над Ботев (Пловдив) пък оставиха „канарчетата“ извън топ 3. Шампионът Лудогорец завърши сезона с победа, а Септември победи Национал.

Във втората половина Локомотив (Пловдив) и Славия постигнаха минимални победи, като гости. Шипка старс разгроми Дунав, а Академик (Пловдив) победи Черно море.

Екипът на „Лигата на талантите“ направи анализ на всичко най-интересно от последния кръг в Елитните групи.

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