Божидар Костадинов за престоя си в Баку: Гурбан Гурбанов е лицето на Карабах

Божидар Костадинов, който премина стаж за лиценз в азербайджанския Карабах, сподели своите преки наблюдения от работата в клуба преди предстоящия мач срещу ЦСКА. В студиото на Sportal.bg той разкри, че в основата на успеха на азербайджанския шампион стои не само старши треньорът Гурбан Гурбанов, но и силно българско присъствие в щаба – кондиционният специалист Чудомир Чокаров, видеоанализаторът Владислав Януш и треньорът Марио Митов. По думите му клубът е изградил устойчив модел на работа, стъпващ върху изключителен професионализъм, взаимно доверие и респект.

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Въпреки че спортната база на Карабах е сравнително компактна, тя разполага с модерни условия за възстановяване, фитнес и видеоанализи. Костадинов подчерта, че е получил пълен достъп до методологията и подготвителния цикъл на отбора.

„Бях допуснат до целия тренировъчен процес на Карабах — все едно съм треньор в клуба. Бях допуснат до видеоразборите, до индивидуалните видеоразбори, до гейм плана за мача — абсолютно всичко“, разказа той.

Относно игровия стил на Карабах, Костадинов отбеляза, че азербайджанците залагат на агресивен и атакуващ футбол, независимо от съперника на международната сцена. Отборът има над десетилетие непрекъснато участие в групите на европейските турнири и се отличава с висока преса и постоянство.

„Това е отбор, който играе лидерски. Dори в Шампионската лига тимът излиза срещу отборите да се надиграва“, допълни Костадинов.

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