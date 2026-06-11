Новият треньор на Болоня: От клуба ме търсиха още преди две години

Новият треньор на Болоня Доменико Тедеско бе представен днес на специална пресконференция. Италианският специалист не скри ентусиазма си от възможността да води отбора.

Болоня официално обяви новия наставник

"Щастлив съм и горд. Вече усещам позитивните неща. Това е клуб с много важна история. В последните години показва несъмнено израстване с класирането за Шампионската лига и спечелването на Купата на Италия. Целта е да продължим в тази възходяща линия. Тиаго Мота и Винченцо Италиано са ми оставили подобрени играчи и път, който да следвам”, заяви той.

Тедеско разкри, че е бил търсен от Болоня още преди две години, за да замени Мота. "Тогава бях селекционер на Белгия и не се стигна до нищо, но ме впечатли изключителната им откровеност. Обикновено, когато един клуб иска да вземе треньор, може да му каже и някои лъжи. От Болоня ми казаха, че са продали двама играчи - Джошуа Зиркзее и Рикардо Калафиори, но имат ясни идея как да продължи проектът. Оттогава клубът остана в мислите ми, поддържахме връзка и ето, че днес съм тук", добави новият наставник на “рособлу”.

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Снимки: Imago