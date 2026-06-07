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Ръсел: Има проблем със софтуера за ограничаване на скоростта

  • 7 юни 2026 | 19:54
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Джордж Ръсел остана извън топ 10 заради наказанията, които получи – първо заради неспазване ограничението в бокса и като не го изтърпя при бокса си – с минаване през пита.

„Не съм сигурен защо ме наказаха, тъй като включих ограничителя на скоростта в бокса доста преди линията. След това го изключих след линията, но явно има проблем със софтуера, тъй като много пилоти получиха наказания за това.

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„Пет секунди, не са краят на света, но не е идеално. След това при бокса ми стана сериозно объркване и ме наказаха с минаване през бокса – твърде тежко наказание. От 3-о на 14-о място.

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„Заради неспазване на ограничението в бокса сигурно съм спечелил една десета от секундата, но накрая загубих 12 позиции. Исках да оспорваме наказанието, но ми казаха, че правилата са си правила. И като не изтърпях тези 5 секунди, след това дойде и по-тежката санкция.

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„Не знам какво да кажа. Две състезания поред – можех да спечеля в Канада, днес можех да съм трети или четвърти. Така загубих 40 точки заради неща, които аз не мога да контролирам.“

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Снимки: Gettyimages

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