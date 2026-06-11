ФИА определи протеста на Алпин срещу наказанията на Гасли за "допустим"

Отборът на Алпин се справи с първото препятствие в борбата му да анулира двете 5-секундни наказания, които костваха подиума на Пиер Гасли в Гран При на Монако миналата седмица.

Френският пилот беше един от общо шестимата, които бяха санкционирани с превишаване на скоростта в пит-лейна по време на състезанието в Княжеството. Той получи две такива наказания, които го смъкната от третото на седмото място след финала на надпреварата.

Always laughing together 🥰 pic.twitter.com/3GZsDuMyKm — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) June 11, 2026

От Алпин веднага поискаха преразглеждане на решенията на стюардите, а изслушването по петицията на тима от Енстоун беше насрочено за по-рано днес. В първата част на изслушването отборът трябваше да представи „нови и значителни доказателства“, които не са били на разположение на стюардите, когато те са взимали оригиналните си решения.

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Изглежда, че от Алпин са успели да представят такива доказателства и сега предстои стюардите да анализират повторно случилото се в Монако в неделя. Очаква се по-късно днес те да излязат с решение, което вече да официализира резултатите от шестия кръг за сезона във Формула 1.

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Снимки: Gettyimages