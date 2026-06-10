ЦСКА си връща двама, трети е на изхода

Кевин Додай и Сейни Санянг се завръщат в ЦСКА. Това стана ясно от днешния брифинг на наставника на "армейците" Христо Янев. И двамата ще заминат с "червените" на лагер в Австрия. Додай се завръща от наем във Влазня, докато левият бек от Гамбия беше преотстъпен на Ботев (Враца).

Янев с любопитен отговор за Десподов и Чочев, в ЦСКА ще има и входящи, и изходящи трансфери

Неясна е съдбата на нападателя Матиас Фаетон, който досега се подвизаваше в Цюрих. Янев заяви лаконично, че какво ще бъде бъдещето на Фаетон ще стане ясно на малко по-късен етап. По всяка вероятност националът на Гваделупа ще се раздели скоро с гранда от Борисовата градина.

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