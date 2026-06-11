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Кметът на Самоков награди елитни рефери

  • 11 юни 2026 | 15:23
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Кметът на Самоков награди елитни рефери

Кметът на община Самоков Ангел Джоргов прие и награди футболните съдии Мариян Гребенчарски и Тодор Вуков, както и заместник-председателя на Съдийската комисия към БФС Никола Джугански.

Самоковският футбол преживява истински ренесанс, след като Гребенчарски ръководи финала за Купата на България, а местният Рилски спортист се завърна в професионалния футбол.

„Футболът винаги е бил нещо повече от игра. Особено в Самоков. Той е спомен за първия мач на стадиона, за разговорите след дербито, за радостта от победите и за онова чувство на принадлежност към отбора, който носиш в сърцето си.

Затова за мен беше истинско удоволствие да посрещна Никола Джугански, Мариян Гребенчарски и Тодор Вуков – хора, които по различен начин доказват, че Самоков има своето достойно място на футболната карта на България.

Г-н Джугански е човекът, който години наред не само гради собствен авторитет във футбола, но и подкрепя, насърчава и помага на новото поколение самоковски съдии да върви по неговия път. Мариян и Тодор вече са сред хората, които вземат най-трудните решения на най-големите мачове. И нека си признаем – в България всички разбираме от футбол, но малцина биха искали да са на мястото на съдията във Вечното дерби.

Тази година е специална за самоковския футбол. Рилски спортист заслужено се завръща в професионалния футбол, а Самоков е сред малкото общини в страната с двама съдии в efbet Лига. Това не е случайност. Това е резултат от много труд, постоянство и любов към играта.

Като човек, израснал с футбола и свързал голяма част от живота си с него, изпитвам истинска гордост, когато виждам самоковци на най-голямата сцена – независимо дали бележат голове, отсъждат засади или взимат решения, от които зависи изходът на мача.

Благодаря на Мариян и Тодор, че представят Самоков с достойнство и професионализъм, а на Никола Джугански – че продължава да бъде пример и опора за следващото поколение.

Убеден съм, че най-добрите моменти за самоковския футбол тепърва предстоят.

Само дано съдиите ни продължат да чуват повече аплодисменти, отколкото критики – макар че всеки футболен запалянко знае колко трудна мисия е това“, написа градоначалникът в профила си в една от социалните мрежи.

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