Крушарски: Стадионът в Самоков ще е най-хубавият във Втора лига

Благодетелят на Рилски спортист Христо Крушарски говори пред Sportal.bg след награждаването на играчите за спечелената Югозападна Трета лига. Днес самоковци загубиха от Ботев (Ихтиман) с 0:1, но вече си бяха гарантирали първото място.

“За ресурси не говори и за нерви също. С момчетата седнахме и се разбрахме и те си направиха това, което трябваше да направят. Нервите са много по-малко, отколкото в Локо (Пловдив). За “Б” група проблемът с футболистите няма да го има, защото имаме поглед накъде да вървим. Пак ще сме трън в очите на всички. Остава да направим този стадион. Това ще е най-хубавият стадион. Ще ви поканя на първия мач да видите какъв ще е”, заяви Крушарски.