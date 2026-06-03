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  3. Рилски спортист се раздели с петима футболисти

Рилски спортист се раздели с петима футболисти

  • 3 юни 2026 | 09:33
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Рилски спортист се раздели с петима от своите състезатели, които бяха част от шампионския състав, покорил върха в Югозападната Трета лига. Нападателите Венцислав Христов, Григор Долапчиев и Красимир Панчев и халфовете Милен Иванов и Кристиян Кочилов вече не са част от "скиорите".

По време на лятото може да има и още напускащи състезатели, което зависи и от играчите, които ще бъдат привлечени в тима, който се готви за участието си във Втора лига.

Рилски спортист се завърна в професионалния футбол
Рилски спортист се завърна в професионалния футбол

"Благодарим на всеки един от напусналите състезатели за времето, което те прекараха в клуба. Всеки един имаше своя значителен принос, за да постигнем този голям успех за нас. Пожелаваме им успехи в бъдещите начинания", сподели наставникът на Рилецо Пламен Крумов.

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