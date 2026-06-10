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  3. Рилецо се подсили с бивши футболисти на Славия

Рилецо се подсили с бивши футболисти на Славия

  • 10 юни 2026 | 16:44
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Рилецо се подсили с бивши футболисти на Славия

Рилски спортист се подсили с трима нови играчи - Емил Мартинов, Георги Търтов и Дейвид Джоров. Емил Мартинов е утвърдено име с над 200 мача в efbet Лига, носил е екипите на Славия, Арда (Кърджали), ЦСКА 1948, Светкавица (Търговище) и Ботев (Пловдив). Последният му отбор бе Хебър (Пазарджик), за който записа 11 срещи през пролетния полусезон на кампания 2025/2026 във Втора лига.

Георги Търтов също идва с опит от професионалния футбол у нас. 27-годишното крило пристига от Пирин (Гоце Делчев), където игра само през пролетния полусезон. Преди това е защитавал цветовете на Пирин (Благоевград), Крумовград, Хебър (Пазарджик), Славия, Ловеч, ЦСКА II, Кариана и Ботев (Гълъбово). За възрастта си той има 144 мача във Втора лига и 47 в елита.

Дейвид Джоров е най-младото попълнение — 20-годишен атакуващ полузащитник. Той идва от Струмска слава и преди това впечатли с представянията си за Миньор (Перник), за който записа 36 мача в сезон и половина във Втора лига.Новите попълнения са привлечени с идеята да повишат игровото ниво на тима, който предстои да участва отново в професионалния футбол на страната.

Рилски спортист продължава ежедневната работа по селекцията, за да изгради силен и боеспособен състав за предстоящото предизвикателство.

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