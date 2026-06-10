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  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. ЦСКА и EGT Digital сключиха партньорство в подкрепа на спорта

ЦСКА и EGT Digital сключиха партньорство в подкрепа на спорта

  • 10 юни 2026 | 15:42
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ЦСКА и EGT Digital сключиха партньорство в подкрепа на спорта

ЦСКА подписа спонсорски договор с EGT Digital. Партньорството с международно утвърдената компания в сферата на iGaming технологиите от ново поколение е силна заявка за ползотворно сътрудничество за постигане на стратегическите цели на най-успешния български футболен клуб.

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Вангел Вангелов: Бъдещето на ЦСКА е осигурено за следващите 50 години

Двете страни обединяват усилия в мисията за популяризиране на спорта в ролята му на социален феномен и амбицията за все по-широк ангажимент към обществено значимите каузи. Като част от новия договор, логото на EGT Digital ще бъде позиционирано на гърба на екипите на представителния тим на ЦСКА под номера на играча.

Логото ще бъде поставено на тренировъчната база в Панчарево, както и на LED системата по време на домакинските мачове на нашия тим, а също така и на различни рекламни позиции по време на публични събития и активности на ЦСКА.

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