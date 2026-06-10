БФС разясни кога ще се проведе финала за Суперкупата, всичко ще се обсъди с Левски и ЦСКА

Българският футболен съюз публикува официалния календар на efbet Лига за сезон 2026/2027 и информира, че: Мачът за Суперкупата на България, който е между шампиона Левски и носителя на купата на България ЦСКА, ще се играе в периода 9-16 септември 2026 година, като точната дата ще бъде определена допълнително съвместно между БФС, БПФЛ и участниците във финала и ще зависи от европейското участие на клубовете.

Календарът на Втора лига ще бъде публикуван след окончателното потвърждаване на състава на участниците в първенството за сезон 2026/2027.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google