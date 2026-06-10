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Христо Янев извежда ЦСКА за първа тренировка през новия сезон - на живо от Панчарево
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. БФС разясни кога ще се проведе финала за Суперкупата, всичко ще се обсъди с Левски и ЦСКА

БФС разясни кога ще се проведе финала за Суперкупата, всичко ще се обсъди с Левски и ЦСКА

  • 10 юни 2026 | 17:06
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БФС разясни кога ще се проведе финала за Суперкупата, всичко ще се обсъди с Левски и ЦСКА

Българският футболен съюз публикува официалния календар на efbet Лига за сезон 2026/2027 и информира, че:  Мачът за Суперкупата на България, който е между шампиона Левски и носителя на купата на България ЦСКА, ще се играе в периода 9-16 септември 2026 година, като точната дата ще бъде определена допълнително съвместно между БФС, БПФЛ и участниците във финала и ще зависи от европейското участие на клубовете.

Календарът на Втора лига ще бъде публикуван след окончателното потвърждаване на състава на участниците в първенството за сезон 2026/2027.

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