България отстъпи едно място в световната ранглиста след загубата от Белгия

Националният отбор на България по волейбол за мъже, който е световен вицешампион от Филипините през 2025 година, загуби 9,46 точки от актива си след загубата от Белгия с 1:3 на старта на турнира и падна с една позиция в световната ранглиста, като вече тимът е на десето място с 251.85 точки.

Фалстарт на България срещу Белгия в Лигата на нациите

Отборът на Джанлоренцо Бленджини бе изпреварен в подреждането от тима на Германия, който победи Канада с 3:2 в първия си мач от Лигата на нациите. Разликата е твърде малка, като германците в момента имат 252.71 точки, като изпреварват българите с по-малко от точка. Много близо в класирането са и тимовете на Канада, който е единадесети с 244.68 точки, Сърбия - дванадесети с 242.81 точки, както и Куба, който е тринадесети с 240.12. Отборът на Белгия се изкачи с две позиция в подреждането и вече е на 14-а позиция с 235.32 точки.

България ще изиграе тази вечер втория си мач от Лигата на нациите срещу тима на Иран, който е 16-и в света. Родният тим може да спечели 7.58 точки при чиста победа, но може да загуби и 12.42 точки, ако не вземе гейм срещу азиатския отбор, което може да свали още България в ранкинга.

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