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Илия Петков: Изключително слаб мач!

  • 10 юни 2026 | 21:30
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Националният отбор на България по волейбол, който е световен вицешампион от Филипините през 2025 година, започна с поражение от дебютанта Белгия - 1:3 (25:20, 24:26, 24:26, 23:25) в първия си мач от Лигата на нациите, игран в Бразилия. Отборът на Джанлоренцо Бленджини спечели с лекота първия гейм, но след това направи много индивидуални и непредизвикани грешки, като отстъпи пред противника. 

Фалстарт на България срещу Белгия в Лигата на нациите
Фалстарт на България срещу Белгия в Лигата на нациите

“Изключително слаб мач! Особено на сервис. най-вече в личен план. Може би изгубихме, концентрация. Изключителен сервис за Белгия. Започнахме да се колебаем и затова дойдоха разсеяни грешки. Смятам, че ще успеем да се съберем за утрешния мач. Да изиграем по-добър мач и да се поздравим с победа”, заяви Илия Петков след мача.

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