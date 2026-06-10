Алекс Николов: Разочароващо!

Волейболистите от мъжкия национален отбор на България тръгнаха с грешна стъпка в тазгодишното издание на Лигата на нациите. Воденият от Джанлоренцо Бленджини тим отстъпи на Белгия с 1:3 (25:20, 24:26, 24:26, 23:25) в първата среща от група 2 на надпреварата, изиграна в Бразилия (Бразилия).

"Лъвовете" срещат Иран утре (11 юни), в 22:30 ч.

Фалстарт на България срещу Белгия в Лигата на нациите

“Много жалко, наистина. Ако бяхме задържали още няколко минути нивото от първия и началото от втория гейм, щяхме да постигнем категорична победа. И после Белгия влезе в мача и…

Съжалявам, защото загубихме много точки от Белгия за световната ранглиста. Разочароващо!”, заяви Александър Николов след мача.

“Иран е по-сериозен отбор, на хартия, от Белгия.

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Смятам, че ако излезем малко по-агресивно, ще може да победим”, добави Алекс Николов.

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