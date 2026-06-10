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Джанлоренцо Бленджини: Не бяхме готови да страдаме!

  • 10 юни 2026 | 21:37
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Националният отбор на България по волейбол, който е световен вицешампион от Филипините през 2025 година, започна с поражение от дебютанта Белгия - 1:3 (25:20, 24:26, 24:26, 23:25) в първия си мач от Лигата на нациите, игран в Бразилия. Отборът на Джанлоренцо Бленджини спечели с лекота първия гейм, но след това направи много индивидуални и непредизвикани грешки, като отстъпи пред противника. 

Фалстарт на България срещу Белгия в Лигата на нациите
Фалстарт на България срещу Белгия в Лигата на нациите

“Не бяхме готови да страдаме. Не бяхме добри на сервис. Но по-скоро бе психологически проблем. Когато на треньор се наложи да говори много, значи нещо не върви. Опитахме се да контролираме тази ситуация. Проблемът бе технически в сервиса. Генерално цифрите не показват всичко, което се е случило. Поведохме с 2/3 точки в средата на втория гейм, и после те се оказаха по-добри от нас. Трябваше да направим нещо по-добре, както на сервис така и в защита”, бяха първите думи на селекционерът на България Джанлоренцо Бленджини.

“Това е най-нормалният процес във VNL. Това е календарът на Лигата на нациите. Трябва да се адаптираш. Има различни ситуации. Различни полети. Трябва да преодоляваш часовата разлика. Ние трябва да играем във всеки мач. Така е, защото отборите са силни. Но и ние трябва да сме по-постоянни. Започнахме по-добре от тях на сервис, но това се промени. Не трябва това да се случва”, добави Джанлоренцо Бленджини.

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