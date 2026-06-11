Левски уреди младежки национал

Адриан Райчев ще бъде представен като трето ново попълнение на Левски. Вчера ръководството на "сините" си е стиснало ръцете с италианския Пиза за трансфера на младежкия национал, съобщава "Тема Спорт".

20-годишният футболист играе като дясно крило и е добре познат на "Герена". Райчев е продукт на школата на Левски, преди през лятото на 2022 година да поеме към Италия и академията на Пиза.

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През изминалия сезон Райчев натрупа опит в италианския футбол с два последователни наема. Той записа два мача за Фрозиноне в Серия Б, а впоследствие изигра 15 срещи с екипа на Понтедера в Серия С.

Райчев ще е важен за Левски през новата кампания във връзка с новите изисквания за използване на футболисти до 23 години в стартовата единайсеторка в efbet Лига. Очакванията са той да бъде сред основните опции на Хулио Веласкес за покриване на това правило, наред с Асен Митков, Огнян Владимиров и Стивън Стоянчов.

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До момента шампионите вече си осигуриха подписите на Рейналдо и Давид Кусо. Бразилският флангови нападател и анголският бек започнаха вчера подготовка под ръководството на Хулио Веласкес. Очаква се до дни това да стори и Адриан Райчев. До края на седмицата, освен крилото на Пиза, Левски ще обяви още един трансфер. Такива са плановете на ръководството. Така испанският треньор ще разполага с почти окомплектован състав за старта на кампанията.

Левски ще участва в първия квалификационен кръг на Шампионската лига, мачовете от който са на 7/8 и 14/15 юли. Жребият за тази фаза е следващата седмица - на 16 юни, вторник. "Сините" ще са в урната на непоставените. Ден по-късно е и жребият за втория кръг в надпреварата.

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