Голям син ентусиазъм: Всички абонаментни карти за сектор "А" са изкупени

Феновете на Левски демонстрират голям ентусиазъм за предстоящия сезон. “Сините” са разпродали изцяло абонаментните карти за сектор “А” на стадион “Георги Аспарухов”. Всички сезонни пропуски, пуснати до момента вече не са налични.

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Единственият шанс все още за взимане на карта за основния сектор е, ако някой от миналогодишните 2500 абоната реши да се откаже за идния сезон. С оглед на ентусиазма обаче това ще са единици и бързо техните места ще бъдат заети. Те имат време до 22 юни да дадат информация, че няма да се възползват от абонамента си през този сезон. Така Левски е на път да постави рекорд по сезонни карти до края на кампанията.

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Абонаментните карти ще дават достъп и до първите две срещи в европейските клубни турнири. Те ще важат за първия полусезон за 2026/27, а след Нова година ще могат да бъдат подновени в зависимост от това на кой стадион отборът ще играе.

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