Арбелоа потвърди раздялата с Реал Мадрид: Нямаше как да се разбирам с всички

Алваро Арбелоа потвърди, че това е последната му седмица като старши треньор на Реал Мадрид. Той зае временно позицията в течение на сезона след уволнението на Чаби Алонсо, но претърпя крах в битката с Барселона. В събота срещу Атлетик Билбао ще е последният мач на Арбелоа начело на “белите”. Очаква се след това на негово място да дойде Жозе Моуриньо. Ето какво каза наставникът на срещата си с медиите:

Потвърждавате ли, че си тръгвате?

Да.

Значи предстои сбогуване?

Надявам се да е „до скоро“, защото винаги съм смятал Реал Мадрид за свой дом. От 20 години принадлежа на Реал Мадрид, това е моят дом. Това е последният ми мач през този сезон, не знам дали ще бъде последният в живота ми като треньор на Реал Мадрид — никога не знаеш. Ще се опитам да му се насладя. И мисля единствено за победа.

Как работихте през периода си тук?

Правих това, което смятах за правилно, а не защото някой ме е принуждавал.

Какво е бъдещето ви?

Не съм тук, за да говоря за възможности. Жозе Моуриньо има фантастичен щаб. Ако дойде, ще го направи със своите хора, както трябва да бъде. Няма никаква възможност да бъда с него. През тези четири месеца мислех само за Реал Мадрид, а оттук нататък ще трябва да мисля за себе си. Направих крачката и се чувствам готов за нови предизвикателства.

Какво бяха отношенията ви с играчите?

Много съм им благодарен за всичко, което преживяхме. Осъзнавам, че с 25 играчи не можеш да имаш еднакви отношения с всички. Имали сме различия, това е нормално. Разрешихме ги по най-добрия начин. Показвахме си уважение, а възможността дойде, когато трябваше да дойде. За мен най-важното винаги е как приемаш случващото се. И аз го направих по най-добрия начин, мислейки за Реал Мадрид. През тези месеци мислех повече за Реал Мадрид, отколкото за себе си, и направих най-доброто за клуба. В друг клуб щеше да бъде различно, но това беше правилното. Няма място за съжаления.

Каква съблекалня оставяте?

Тръгвам си с много добри отношения с почти всички. Знам в какво състояние беше отборът, когато пристигнах. Знам с какво трябваше да се справя. Ако бях започнал от самото начало, щеше да бъде различно. Но това беше ситуацията и се опитах да се справя по най-добрия начин. Не по моя начин, но по най-добрия възможен. Направихме много неща добре и съм доволен от свършеното.

За разговорите с футболистите

Почти всички ме накараха да израсна като треньор и като човек. Имал съм отношения с всички, водили сме разговори — понякога сме били съгласни, друг път не. Късметът ми е, че съм бил на тяхното място, преминал съм през подобни ситуации и ги разбирам. Много често тяхната гледна точка е различна от тази на треньора. За мен е по-лесно да се поставя на тяхно място, отколкото за тях — на моето. Тръгвам си с огромна благодарност, те ме направиха по-добър и ме караха да се наслаждавам на всеки ден. Много съм благодарен на клуба за възможността. След тези осем години си тръгвам благодарен и оставям много приятели. Надявам се някой ден да мога да се върна.

За напускащия Дани Карвахал

Той е символ на това какъв трябва да бъде всеки един играч на Реал Мадрид. Той е специален, уникален. Ще бъде красив ден за всички — да му отдадем заслужена почит. Ще бъде титуляр и съм сигурен, че когато го сменя, за да получи овациите си, целият стадион ще стане на крака. Когато погледне назад, ще бъде много горд с постигнатото. Ние, мадридистите, имахме огромен късмет.

🥹 It had to be @DaniCarvajal92...

Campo de Estrellas: Dani Carvajal - RM Play pic.twitter.com/rtNZjxHC23 — Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) May 21, 2026

Защо вероятно Винисиус Жуниор няма да играе?

Той има разрешение от клуба по личен въпрос, не знаем дали ще може да бъде тук утре.

Как ще коментирате нападките на Жоан Лапорта?

Отдавам малко значение на думите му, защото винаги сме били много ясни относно това, което сме казвали. Вероятно визира случая „Негреира“… Все още чакаме решение по толкова сериозен случай, който хвърли петно върху испанския футбол. Много съдии от онова време все още работят и усещането остава същото. Това не са нормални неща. Трябва да продължим да говорим за това. Играч на Реал Мадрид кърви, а този съдия получава наградата да ръководи финала за Купата.

За изборите за президент на Реал Мадрид

Има теми, по които не мога да говоря. Смятам за чудесно, че ще има кандидати, те вече знаят колко високо е вдигната летвата. Ще слушаме и ще гледаме какви идеи могат да предложат.