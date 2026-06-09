Адриан Кампос: Щях да получа инфаркт при атаката на Никола!

Шефът на Кампос Рейсинг Адриан Кампос оцени много високо победата на Никола Цолов в основното състезание в Монте Карло във Формула 2 в неделя. Българския лъв триумфира с аванс от 9 секунди, а като се върна сред победителите след разочарованията в Маями и Монреал, където той остана без точки.
След Монако Цолов е втори в класирането с 62 точки, само на 1 зад лидера Габриеле Мини.
Никола Цолов: Знаех, че Камара е със студени гуми и е много уязвим
„Това е изкуплението, което търсихме след двата трудни уикенда за Никола в Маями и Канада – заяви Кампос пред официалния сайт на Формула 2, като използва същата дума като Никола, за да опише победата му в Монако. – В Канада също заслужавахме да спечелим състезанието.
„Бяхме на потенциална първа позиция, когато се появиха проблеми с колите, които караха с алтернативна стратегия. Но и там видяхме, че сме конкурентни, ако всичко върви добре, ние се борим за победата. Сега Никола е изключително силен!
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„Всички сме мотивирани да дадем на нашите пилоти всичко, от което имат нужда, за да побеждават и точно това направиха те в събота и в неделя в Монако. Честно казано, не мога да искам повече. Да видим как ще продължим в следващите състезания, тъй като сега предстоят много стартове в поредни уикенди.“
Адриан Кампос призна, че атаката на Никола срещу Рафа Камара, който допусна грешка на спирането за първия завой, го е накарала да помисли, че състезанието и за Българския лъв е приключило.
Никола Цолов триумфира в Монако за трета победа през сезона във Формула 2
„Щях да получа инфаркт – обясни Кампос. – Не само, че бях нервен, едва не умрях. Ние видяхме, че Рафа има проблеми със студените гуми и казахме на Никола, че ще го догони.
„Но ключът беше да го провокира да допусне грешка и точно това стана. Честно казано, в един момент помислих, че Рафа е ударил Никола и може би по колата му има поражения, но се оказа, че не е така.
„Той изведнъж каза по радиото, че колата е добре и оттам нататък заложи на сигурното темпо, беше достатъчно бърз, за да остане Дън по-назад и така караха до финала. Без грешки. Нямаше да е проблем и ако Никола не беше взел най-бързата обиколка, но той го направи.“
Този уикенд предстои домашният уикенд за Кампос в Барселона, въпреки че базата на тима е във Валенсия. Миналата година Кампос спечели основното състезание от полпозишън с Арвид Линдблад.
„Вълнувам се – допълни Кампос. – Сега ни предстои домашния уикенд, в който миналата година спечелихме с Арвид. Защо да не го повторим тази година? Мисля, че тимът е мотивиран да го направи.
„Никола се справя добре, Ноел също се справя много добре и всичко е възможно. Но със сигурност ще сме силни.“
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Снимки: Sportal.bg