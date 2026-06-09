Адриан Кампос: Щях да получа инфаркт при атаката на Никола!

Шефът на Кампос Рейсинг Адриан Кампос оцени много високо победата на Никола Цолов в основното състезание в Монте Карло във Формула 2 в неделя. Българския лъв триумфира с аванс от 9 секунди, а като се върна сред победителите след разочарованията в Маями и Монреал, където той остана без точки.

След Монако Цолов е втори в класирането с 62 точки, само на 1 зад лидера Габриеле Мини.

Никола Цолов: Знаех, че Камара е със студени гуми и е много уязвим

„Това е изкуплението, което търсихме след двата трудни уикенда за Никола в Маями и Канада – заяви Кампос пред официалния сайт на Формула 2, като използва същата дума като Никола, за да опише победата му в Монако. – В Канада също заслужавахме да спечелим състезанието.

„Бяхме на потенциална първа позиция, когато се появиха проблеми с колите, които караха с алтернативна стратегия. Но и там видяхме, че сме конкурентни, ако всичко върви добре, ние се борим за победата. Сега Никола е изключително силен!

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„Всички сме мотивирани да дадем на нашите пилоти всичко, от което имат нужда, за да побеждават и точно това направиха те в събота и в неделя в Монако. Честно казано, не мога да искам повече. Да видим как ще продължим в следващите състезания, тъй като сега предстоят много стартове в поредни уикенди.“

Адриан Кампос призна, че атаката на Никола срещу Рафа Камара, който допусна грешка на спирането за първия завой, го е накарала да помисли, че състезанието и за Българския лъв е приключило.

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„Щях да получа инфаркт – обясни Кампос. – Не само, че бях нервен, едва не умрях. Ние видяхме, че Рафа има проблеми със студените гуми и казахме на Никола, че ще го догони.

„Но ключът беше да го провокира да допусне грешка и точно това стана. Честно казано, в един момент помислих, че Рафа е ударил Никола и може би по колата му има поражения, но се оказа, че не е така.

Round four, complete! ✅



Relive all the action from the Monaco Feature Race start 👀🍿#F2 #MonacoGP pic.twitter.com/SCHD0Q00G3 — Formula 2 (@Formula2) June 8, 2026

„Той изведнъж каза по радиото, че колата е добре и оттам нататък заложи на сигурното темпо, беше достатъчно бърз, за да остане Дън по-назад и така караха до финала. Без грешки. Нямаше да е проблем и ако Никола не беше взел най-бързата обиколка, но той го направи.“

Този уикенд предстои домашният уикенд за Кампос в Барселона, въпреки че базата на тима е във Валенсия. Миналата година Кампос спечели основното състезание от полпозишън с Арвид Линдблад.

„Вълнувам се – допълни Кампос. – Сега ни предстои домашния уикенд, в който миналата година спечелихме с Арвид. Защо да не го повторим тази година? Мисля, че тимът е мотивиран да го направи.

„Никола се справя добре, Ноел също се справя много добре и всичко е възможно. Но със сигурност ще сме силни.“

Confidence is high for Adrián Campos and his team after a clean sweep at Monaco, and an important win for Nikola Tsolov 🧹🥇



Click the link to read his reaction to the weekend 👉 https://t.co/PeYCme9ZCx#F2 #MonacoGP pic.twitter.com/Lv0jfmkSbn — Formula 2 (@Formula2) June 9, 2026

Програма на уикенда за Гран При на Барселона във Формула 1

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Снимки: Sportal.bg