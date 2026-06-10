Японец ще кара за Ред Бул в първата тренировка в Барселона

Отборът на Ред Бул обяви, че Аюму Иваса ще вземе участие в първата свободна тренировка преди предстоящата този уикенд Гран При на Барселона във Формула 1.

В рамките на първите 60 минути за подготовка на „Каталуния“ японецът ще седне в болида на Исак Хаджар, който в неделя завоюва първи си подиум с големия тим на Биковете, след като се класира трети в Гран При на Монако. До края на сезона френският състезател ще трябва да пропусне още една тренировка, а неговият съотборник Макс Верстапен – две.

Locked in for FP1 🔐 @ayumuiwasa_cars will take the wheel of Isack's RB22 for the first session in Barcelona 🇪🇸#F1 || #RedBullRacing pic.twitter.com/iRpcQrSJZ3 — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) June 10, 2026

Решението на Ред Бул да избере Иваса за първата тренировка има пряко влияние и върху развитието на Никола Цолов. Българския лъв в момента е водещият пилот в академията на Биковете, но все още няма нужния суперлиценз, който да му позволи да кара в свободна тренировка във Формула 1. Все пак се очаква до края на годината Цолов да вземе участие в поне една сесия с Ред Бул или Рейсинг Булс, но това тепърва ще бъде уточнено.

Програма на уикенда за Гран При на Барселона във Формула 1

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Снимки: Gettyimages