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  3. ЦСКА пусна нов тираж на книгата за отбора на Ицо, Емо и Любо

ЦСКА пусна нов тираж на книгата за отбора на Ицо, Емо и Любо

  • 9 юни 2026 | 16:23
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ЦСКА пусна нов тираж на книгата за отбора на Ицо, Емо и Любо

Фондация "ЦСКА" пусна нов тираж на книгата "Славната армейска чета", направила фурор сред червената общност през декември миналата година. Второто издание е излязло от печат тази сутрин и вече е на пазара. Книгата може да бъде закупена единствено от онлайн магазина на ЦСКА и от физическия такъв, намираш се на ул. "Солунска" 12 в столицата.

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"Славната армейска чета" е луксозно колекционерско издание, посветено на един от най-успешните периоди в историята на ЦСКА в периода 12 декември 1985 - 26 август 1990 г.  Книгата проследява пътя на легендарния отбор, воден от Димитър Пенев, и бляскавото представяне на "златния тризъбец" в атака: Христо Стоичков, Любослав Пенев и Емил Костадинов.

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В този период ЦСКА е пълен властелин на футбола у нас, постига забележителни успехи и на европейската сцена - полуфинал за КНК и четвъртфинал за КЕШ.

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