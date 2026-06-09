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Илиан Антонов се сбогува с ЦСКА: Научих много уроци и натрупах ценен опит, феновете бяха до мен в един от най-трудните периоди в живота ми

  • 9 юни 2026 | 13:11
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Илиан Антонов се сбогува с ЦСКА: Научих много уроци и натрупах ценен опит, феновете бяха до мен в един от най-трудните периоди в живота ми

Илиан Антонов използва социалните мрежи, за да се сбогува с ЦСКА. Юношата на "армейците" благодари на клуба и на феновете, които са били до него в един от най-трудните периоди в живота му. Както е известно, 21-годишното крило водеше битка с коварна болест, която успя да спечели и се завърна на терена.

Антонов се раздели с "червените" и подписа 3-годишен договор със Славия.

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"Благодаря на всички в ЦСКА за времето, което прекарах в клуба. Там научих много уроци и натрупах ценен опит, които ще ми бъдат полезни занапред. Пожелавам на клуба успех.

Специални благодарности към феновете на ЦСКА за подкрепата през годините и за това, че бяха до мен в един от най-трудните периоди в живота ми. Това е нещо, което няма да забравя.

Щастлив съм да започна нова глава в Славия София. Благодаря за доверието и възможността да бъда част от клуба. Мотивиран съм да работя здраво и да дам най-доброто от себе си", написа Антонов.

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