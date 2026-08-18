Дубълът на Спартак (Плевен) ще дебютира в Трета лига

На 22 август, събота, Спартак II (Плевен) ще изиграе първия си мач в аматьорския елит – Северозападната Трета лига. В 18:00 часа на изкуствения терен до стадион „Плевен“, младата селекция на старши треньора Бойко Цветков, помощниците му Мартин Дешев и Николай Христов (треньор на вратарите) излиза срещу ФК Чавдар Троян в двубой от първия кръг на първенството. Входът за срещата е свободен! По време на мача на трибуните ще бъде поставена дарителска кутия, в която всеки, който желае, може да подкрепи младите момчета на Плевен със своя принос. Събраните средства ще бъдат използвани за развитието и нуждите на Спартак II (Плевен) и за създаването на по-добри условия за младите футболисти.

Всеки принос е подкрепа за бъдещето на Спартак.

Снимка: ОФК Спартак Плевен II - фейсбук

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