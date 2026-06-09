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Китайският гигант BYD продължава консултациите за влизане във Формула 1

  • 9 юни 2026 | 16:09
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Китайският гигант BYD продължава консултациите за влизане във Формула 1

Интересът на най-големия производител на електромобили в света – BYD, към Формула 1 не е изчезнал и консултациите на най-високо ниво продължават.

Първите официални контакти бяха в Шанхай, а през изминалия уикенд в Монако се появи вицепрезидентът на BYD Стела Ли, която отново се срещна с президента и изпълнителен директор на Формула 1 Стефано Доменикали, както и с президента на ФИА Мохамед бин Сулайем.

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Амбицията на BYD е до 2030 година китайската компания да стане най-големият производител на автомобили в света, а програма във Формула 1 ще увеличи сериозно популярността на марката.

„BYD има сериозни намерение, ние проучваме бъдещите възможности, технологичните въпроси и също така трябва да сме наясно с какви точно ресурси разполагаме ние“, написа Стела Ли в социалните мрежи.

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В отделни китайски медии се появи информация, че ако Формула 1 поеме отново към V8 двигателите, това може да се окаже неприемливо за BYD. Пред китайците има различни варианти: да купят някой от съществуващите отбори или да влязат като 12-я тим – това са двете най-скъпи опции. Възможно е и влизане като технически партньор – както направи Форд с Ред Бул или пък просто да станат спонсор, който плаща за смяната на името на тима – справка Заубер и Алфа Ромео преди няколко години, като последното е най-евтиният вариант.

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