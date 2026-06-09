С по-меките сликове Пирели иска повече боксове в Барселона

Отборите и пилотите във Формула 1 ще работят този уикенд с С2-С4 гамата сликове на Пирели в Барселона, като този избор е с една стъпка по-меки смеси в сравнение с обичайното.
Доставчикът на гуми във Формула 1 Пирели разчита, че това ще даде възможност на тимовете за по-различни стратегии и повече спирания в бокса. Както и че акцентът на тимовете няма да падне върху по-твърдите гуми.
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Трасето в Барселона се смята за едно от най-универсалните във Формула 1 – много дълга права плюс 14 завоя, повечето от които са високоскоростни.
Там гумите са поставени под сериозно странично натоварване, особено левите, тъй като в една обиколка има девет десни завоя. Най-тежък в това отношение е завой №3 и последната комбинация завои, извеждащи на старт-финалната права.
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Основният проблем на гумите в Барселона е прегряването им, предните са много по-натоварени, а за бързото износване спомага и вече старият и абразивен асфалт. Тази година състезанието в Барселона е много по-близо до лятото и температурата на пистата ще е много по-висока.
Ще е интересно да видим какви нови елементи ще има по колите, тъй като по традиция трасето в Барселона дава отлична възможност да се прецени работата на новите компоненти спрямо това, с което вече разполагат тимовете.